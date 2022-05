Edin Terzic regressa ao banco do Borussia Dortmund

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O alemão Edin Terzic vai regressar ao banco do Borussia Dortmund como treinador principal, cargo que ocupou interinamente no final da temporada de 2020/2021, coroada com a conquista da Taça da Alemanha de futebol, anunciou o clube alemão.

Edin Terzic, de 39 anos, substituirá no cargo o seu compatriota Marco Rose, de 45, que foi seu sucessor e de quem o Borussia Dortmund decidiu separar-se depois de analisar a temporada.

O Dortmund terminou a Bundesliga na segunda posição, a oito pontos do campeão Bayern Munique, mas foi eliminado no início da Taça da Alemanha e da Liga dos Campeões, onde não passou a fase de grupos.

Durante esta temporada, Edin Terzic continuou ligado ao clube como diretor técnico e agora celebrará um contrato como treinador até 2025.

"Na semana passada, tivemos conversas intensas com Edin Terzic e estamos convencidos de que tomámos a decisão certa para o Borussia Dortmund. Edin conhece o nosso clube, o ambiente, parte da equipa e as coisas que queremos melhorar", afirmou o diretor desportivo, Sebastian Kehl.

O regresso de Terzic ao banco acabou por não ser uma surpresa, já que seu nome foi mencionado como favorito desde que o Dortmund anunciou a decisão de se separar de Marco Rose.

Terzic levou o Dortmund à conquista da Taça da Alemanha em 2020/21 e à classificação para a Liga dos Campeões de 2021/22, depois de assumir interinamente o cargo deixado vago pelo demitido suíço Lucien Favre.

Mas, na altura, o Dortmund chegou a acordo com o então treinador do Borussia Mönchengladbach, Marco Rose, que assumiu funções após o final da época, tendo Terzic deixado o cargo.