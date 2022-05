Em Espanha dizem que Raphaël Guerreiro foi 'oferecido' ao Barcelona

O jornal 'Mundo Deportivo' avança em Espanha que Raphaël Guerreiro, internacional português do Borussia Dortmund, terá sido oferecido ao Barcelona.Os blaugrana querem contratar um lateral esquerdo que compita com Jordi Alba e já foram apontados vários nomes, incluindo o de Grimaldo, jogador do Benfica.Guerreiro, de 28 anos, tem mais um ano de contrato com o clube alemão mas, segundo relata o 'Mundo Deportivo', não pretende renovar. O jogador quer, isso sim, iniciar uma nova etapa no noutro clube e acredita que o Barcelona pode adequar-se ao seu estilo de jogo.O mesmo jornal adianta que o clube alemão poderia vender o passe do português por uma verba a rondar os 8 ou 10 milhões de euros.