Ex-Sporting que passou pelo Dortmund analisa Haaland: «É o sonho de qualquer clube»

Erling Haaland é o nome que nesta altura mais faz brilhar os olhos dos dirigentes do Borussia Dortmund e Tinga, ex-Sporting e antigo jogador do clube alemão, entende bem porquê. O brasileiro, que jogou no Dortmund entre 2006 e 2010, explica que o avançado norueguês "é especial".





"É muito difícil ter todos os requisitos que ele tem para aquela posição. É o sonho de qualquer clube. Isso faz dele um jogador especial, não há outro igual. Com certeza que pode ser a maior contratação no dia em que sair do Borussia", explicou Tinga, citado pela imprensa brasileira.O antigo defesa, que fez 98 jogos na Bundesliga e marcou 11 golos com a camisola do Borussia Dortmund, explicou depois as características únicas de Haaland. "É difícil encontrar um jogador grande, rápido, ágil, competitivo e que faça golos. É difícil ter todos estes requisitos juntos. Geralmente o tipo grande não é rápido. Às vezes faz golos, mas não é competitivo. Às vezes é competitivo e rápido, mas não tem tanta frieza para fazer golos."Haaland, de 21 anos, é um dos jogadores mais pretendidos na Europa, prometendo agitar o mercado de transferências no próximo ano.