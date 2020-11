Giovanni Reyna renova com Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato com Giovanni Reyna até 2025. O médio norte-americano com apenas 18 anos, filho do ex-jogador Claudio Reyna e de mãe portuguesa, tinha contrato válido até 2021, mas estendeu-o agora por mais quatro temporadas.





Desde que chegou ao Dortmund realizou 12 jogos, nos quais apontou 2 golos.na seleção dos Estados Unidos e é visto como uma das maiores promessas do futebol mundial.Em declarações ao clube alemão, Reyna assumiu que já aprendeu muito desde que chegou à equipa. "O Borussia Dortmund é um grande clube que pode disputar títulos e está representado em todas as grandes competições. Os jogadores jovens, em particular, têm a oportunidade de se desenvolver aqui, confessou". Já aprendi muito e quero aprender mais no futuro. Estou ansioso para estar com o Dortmund a longo prazo, concluiu."