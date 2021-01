Grave lesão afasta Witsel por vários meses

No sábado, o Borussia Dortmund conseguiu uma importantíssima vitória em casa do RB Leipzig, que permitiu ficar mais perto do pódio da Bundesliga, mas nem tudo foi positivo nesse encontro. Especialmente a lesão de Axel Witsel, que deixará o médio belga fora dos relvados por vários meses.





Segundo comunicado do conjunto da Bundesliga, o médio ex-Benfica contraiu uma rotura do tendão de Aquiles, sofrida num lance no qual escorregou na hora de controlar a bola. O Borussia não apontou para um período exato de recuperação, mas será provável que o belga, na melhor das hipóteses, apenas volte já perto do final da temporada.