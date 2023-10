Gregor Kobel prolonga contrato com Dortmund até 2028

O guarda-redes do Borussia Dortmund Gregor Kobel prolongou o seu contrato até 2028, anunciou esta quinta-feira o clube do Ruhr, atual terceiro classificado da Liga alemã, através de um comunicado.

O internacional suíço, de 25 anos, já tinha um vínculo contratual com o clube até 2026, o que significa que o estendeu por mais dois anos, acompanhado de aumento salarial.

"Gregor tornou-se um guarda-redes de classe mundial. Estamos orgulhosos de tê-lo inspirado a associar-se aos nossos objetivos e ambições de longo prazo no Borussia Dortmund", disse o diretor desportivo do clube alemão, Sebastian Kehl, citado no comunicado de imprensa.

Ao oferecer-lhe um novo contrato, o Dortmund procurou evitar a cobiça do rival e poderoso Bayern de Munique, que vê Kobel como o substituto ideal de longo prazo para o capitão Manuel Neuer, de 37 anos.

Natural de Zurique, Kobel ingressou no Dortmund em 2021, proveniente do Estugarda, e desde aí que se afirmou como um dos principais ativos do clube, com 84 partidas disputadas em todas as competições.