Guarda-redes do Dortmund e o jogo com o Sporting: «Vamos jogar com atitude agressiva»

Gregor Kobel, guarda-redes do Borussia Dortmund, foi o jogador da equipa alemã que fez esta terça-feira a antevisão ao duelo de amanhã em Alvalade, frente ao Sporting, para a Liga dos Campeões."Sabemos que é um jogo importante. Estamos ansiosos pelo jogo. Somos duros. Esperamos um bom jogo e estamos preparados", começou por afirmar o guardião alemão, em conferência de imprensa. "Queremos ganhar, mas não vamos trabalhar de forma diferente. Vamos jogar para os três pontos, com uma atitude agressiva, sendo uma equipa intensa e sempre a pensar no triunfo", acrescentou Kobel.Confrontado com a ausência Matts Hummels, que foi expulso no jogo anterior, frente ao Ajax, o guarda-redes admitiu que o central é "um jogador muito importante", mas acredita que quem substituir o defesa alemão vai estar à altura. "Temos outros bons jogadores e todos vão dar o seu melhor. Somos uma equipa muito boa. Quem joga pelo Dortmund gosta de jogos emocionantes", atirou.