Guarda-redes do Friburgo teve 'mãos de manteiga' e Dortmund iniciou assim a reviravolta no marcador

Aos 77 minutos do Friburgo-Dortmund , Jamie Bynoe-Gittens, tentou a sorte com um remate de longa distância e empatou a partida, num lance em que Mark Flekken, guarda-redes adversário, não fica bem na fotografia. O jovem avançado de 18 anos estreou-se assim a marcar pela equipa principal do Dortmund e iniciou a reviravolta da equipa de Raphael Guerreiro, que triunfou por 3-1.