Há mais uma baixa no Dortmund para o jogo com o Sporting

Youssoufa Moukoko vai falhar o jogo com o Sporting. O extremo, de 17 anos, tem-se debatido com uma inflamação ocular e apesar de segunda-feira ter volta aos treinos não viaja com a equipa para Lisboa.Thorgan Hazard é outra baixa no Dortmund. Testou positivo à covid-19 e cumpre isolamento.Os alemães, que também não contarão com Haaland, vão treinar no relvado de Alvalade esta terça-feira às 18 horas.