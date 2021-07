Haaland autografa camisola de jovem adepto durante o Dortmund-Ath. Bilbao

Erling Haaland encanta miúdos e graúdos. Um dos jogadores mais cobiçados neste mercado de transferências, o avançado norueguês do Borussia Dortmund atendeu este sábado a um pedido de uma criança, em pleno jogo particular frente ao Athletic Bilbao, que pediu ao norueguês um autógrafo no relvado. O ponta-de-lança aproveitou o facto de o encontro estar interrompido para a conversão de um pontapé de canto a favor dos aurinegros e realizou a vontade do pequeno adepto.





Assinada a camisola, Haaland encaminhou a criança para fora das quatro linhas, onde foi posteriormente acompanhada pelos seguranças do recinto.Das bancadas, ouviram-se aplausos pela a atitude do avançado.