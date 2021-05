Haaland e o Borussia Dortmund: «Tenho um contrato e vou respeitá-lo»

Erlind Haaland garantiu que vai continuar no Borussia Dortmund na próxima época e revelou um dos motivos para esta decisão.





"O Dortmund disse que vou ficar? Tenho um contrato com o clube e vou respeitá-lo. A entrada na Liga dos Campeões foi importantíssima para mim. Tenho grande sonhos e jogar na Liga dos Campeões é um deles. Todos sabem que sou um grande adepto da competição", afirmou o avançado em entrevista com o ex-futebolista Jan Aage Fjortoft.O melhor jogador desta edição da Liga Alemã afirmou ainda que a sua ambição é ganhar títulos: "Quando marco um golo, penso sempre no próximo. Quero sentir a sensação de ganhar um grande troféu. A minha ambição é ganhar títulos", declarou o norueguês.A especulação em torno da saída do internacional norueguês tem feito correr muita tinta na imprensa espanhola com Real Madrid e Barcelona de olho na situação de Haaland, de acordo com o jornal AS. Contudo, a fazer fé nas suas declarações, continuará no Dortmund.