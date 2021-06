Haaland e uma "obsessão" chamada Champions: «É onde estão os melhores»

Haaland, jogador do Dortmund, admitiu em entrevista ao 'Telegraph' que jogar pela Champions sempre foi o seu grande objetivo enquanto jogador de futebol. "Desde muito, muito jovem, lembro-me de estar a ver a Liga dos Campeões. Havia equipas incríveis com grandes lendas do futebol a marcarem golos... É normal que jogar e marcar nesta competição se tenha tornado o meu sonho. É onde estão os melhores", confessou.





O objetivo de jogar a competição fez com que a música do seu despertador seja a do famoso hino da competição. "É assim já há alguns anos… É um hino muito bonito", admitiu.Para Haaland, o grande sonho continua a ser conquistar a Champions: "Espero conseguir fazê-lo algum dia porque seria simplesmente impressionante".O jogador de 20 anos tem sido apontado a vários clubes europeus como o Chelsea, atual campeão europeu.