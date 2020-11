Haaland: «Favre nem sabia quantos golos eu tinha marcado»

Um póquer de Erling Haaland valeu sábado ao Borussia Dortmund a reviravolta e goleada por 5-2 em casa do Hertha Berlim, tendo subido ao segundo lugar da Liga alemã. O brasileiro Mateus Cunha, com forte remate de fora da área, colocou o Hertha de Berlim na frente ao intervalo, porém o 'Golden Boy' de 2020, deu a volta ao jogo com quatro golos e final revelou um episódio caricato.





"Comecei o dia com uma bonita surpresa e acabei com quatro golos e uma bonita vitória", disse Haaland nas redes sociais a propósito de ter sabido bem cedo que era o vencedor do prémio atribuído pelo jornal "Tuttosport" e mais tarde ter garantido de forma decisiva para o triunfo da sua equipa.Mas não é esta frase que está a dar que falar. "Lucien Favre perguntou-me depois do jogo quantos golos havia marcado. Foi três?, questionou-me. Respondi-lhe: 'Não, foram quatro. Apenas quatro porque me substituíste", referiu entre sorrisos.

Aos 47, Haaland fez o 1-1, dois minutos depois consumou a reviravolta e aos 62, aproveitando um mau atraso adversário, praticamente sentenciou a partida a favor da equipa do português Raphaël Guerreiro, que faria o quarto aos 70.

Matheus Cunha ainda reduziu, de penálti, aos 79, mas no mesmo minuto o norueguês voltaria a colocar a diferença em três golos.

Haaland segue com 10 golos, sendo para já o segundo melhor marcador da prova, a um de Robert Lewandowski, do Bayern Munique.

Aos 85 minutos, fez-se história na Bundesliga, com a estreia do jovem do Borussia Youssoufa Moukoko, com somente 16 anos e um dia, quando as regras do campeonato exigem como idade mínima os 16. Nas últimas três épocas nos escalões jovens, Moukoko fez 141 golos em 88 jogos.