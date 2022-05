Haaland gasta meio milhão de euros para oferecer relógios de luxo aos colegas

De saída do Borussia Dortmund para rumar ao Manchester City, Erling Haaland decidiu surpreender tudo e todos no clube alemão, oferecendo a todos os 33 (ainda) colegas de equipa um relógio de luxo personalizado. Segundo o 'Bild', os relógios em causa eram da Rolex e vinham numa caixa especial com três pormenores diferenciadores: o número 9, uma figura com a pose de celebração do avançado e ainda uma outra foto com a Taça da Alemanha nas mãos.De acordo com o diário germânico, cada um destes relógios estavam avaliado entre 13 e 15 mil euros, pelo que o investimento nesta prenda coletiva terá custado ao avançado norueguês uma verba próxima dos 500 mil euros. Para mais, escreve o 'Bild', os funcionários (incluindo equipa técnica, médica e outros empregados) também receberam um relógio, no caso da Omega, da linha Speedmaster Professional, avaliados entre 5 e 7 mil euros.Haaland, recorde-se, vai mudar-se para o Etihad a troco de 75 milhões de euros, tendo à sua espera um salário de 440 mil euros semanais. Quer isto dizer que ao final da segunda semana de contrato com o Man. City já terá este investimento mais do que 'pago'...