Haaland levou prendas para os antigos companheiros de equipa no regresso a Dortmund

Depois de rumar ao Manchester City no último verão, Erling Haaland regressou esta terça-feira ao estádio do Borussia Dortmund. O avançado até nem estava nos seus melhores dias - Guardiola revelou depois do encontro que o jogador "teve febre antes do jogo" e estava "cansado", tendo saido ao intervalo - mas não deixou de ser um regresso especial.Ao sair para o túnel de acesso aos balneários, Haaland olhou com alguma nostalgia para as bancadas do Signal Iduna Park e, no final da partida, deu uma volta ao campo para agradecer aos adeptos. Mas não se ficou por aqui. É que o internacional norueguês levou presentes para os antigos companheiros de equipa e restante equipa técnica, sem esquecer os funcionários do clube alemão. Haaland comprou camisolas do Manchester City com o seu nome - que custam cerca de 100 euros - e ainda as autografou antes de as distribuir, segundo o 'Bild'.Esta é a segunda vez que Haaland oferece prendas ao plantel e staff do Dortmund em poucos meses. Quando soube que ia rumar aos citizens, o avançado, de 22 anos, comprou 33 relógios Rolex que distribuiu entre os jogadores do emblema germânico e 20 relógios Omega para os funcionários do clube, de acordo com a mesma fonte. Presentes que poderão ter chegado ao meio milhão de euros: 14 mil euros em cada Rolex e 4800 em cada Omega.