Haaland marca de penálti, goza com guarda-redes do Sevilha e é perseguido por Marcos Acuña

Erling Haaland, novamente ele. O Borussia Dortmund empatou em casa com o Sevilha (2-2) com um 'bis' do jovem avançado norueguês, que foi figura no apuramento da sua equipa para os 'quartos' da Ligs dos Campeões e no seu segundo golo.





@ChampionsLeague | @BVB 2-0 @SevillaFC | GOLO! @ErlingHaaland volta a bater para o mesmo lado na repetição do penálti e está feito! Golo n.º20 para o menino de 20 anos.

Depois de desperdiçar a primeira tentativa - com Bono a defender para lá da linha de golo -, o goleador máximo dos aurinegros teve a oportunidade de repetir o lance e atirou com força para o fundo das redes. Na celebração, deslocou-se até ao guarda-redes do Sevilha e provocou-o, atitude que levou Acuña (ex-Sporting) a fazer um autêntico 'sprint' em direção ao norueguês.