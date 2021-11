Haaland marcou no regresso, celebrou para a bancada e teve resposta insólita de uma adepta

.@Bundesliga_DE | Wolfsburg 1-3 Dortmund



8 minutos em campo ? Foi aquilo que HAALAND precisou para voltar a fazer golo



Bundesliga é aqui: https://t.co/rpldpZaCRV#BundesligaELEVEN pic.twitter.com/MClcqc01iA — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 27, 2021

This is why we love football ? https://t.co/MlkOwL80Vd — Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 27, 2021

Erling Haaland voltou este sábado aos relvados, depois de semanas ausente por lesão, e apenas precisou de 7 minutos para marcar na vitória do Borussia Dortmund em casa do Wolfsburgo ( 1-3 ) - que valeu à sua equipa a liderança provisória da Bundesliga. O internacional norueguês fixou o resultado aos 80', com um belo gesto técnico, mas o que veio a seguir é que está a correr as redes sociais.Logo depois de faturar, o atacante ajoelhou-se e apontou para a bancada. De pronto, uma adepta que estava na sua direção respondeu, fazendo um... 'manguito'.Apesar de todo, Haaland não levou a mal, bem pelo contrário. No Twitter, o craque do Dortmund partilhou o vídeo desse momento, com a seguinte legenda: "É por isto que adoramos futebol".