Haaland não tem cláusula de rescisão mas há um 'acordo de cavalheiros' que pode fazer a diferença

Falta pouco mais de três meses para a abertura do mercado de transferências de verão, que nesta janela deverá ter Erling Haaland como um dos nomes mais fortes a mexer entre os gigantes europeus. Atualmente vinculado ao Borussia Dortmund, o avançado norueguês de 21 anos tem sido apontado a praticamente todos os grandes clubes do continente, sempre com um dado associado a esse interesse: uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros. Contudo, ao que parece, essa cláusula não existe. Pelo menos não está preto no branco.De acordo com o portal Goal, num trabalho feito em cooperação com o jornal alemão 'Sporx', não há um valor patente no contrato entre as partes - que os liga até 2024 -, mas antes um 'acordo de cavalheiros', apalavrado entre o clube alemão e os representantes de Haaland por altura da assinatura do vínculo contratual. Ora, ao que parece, o Borussia Dortmund quererá manter a sua palavra e respeitar aquilo que prometeu, mas também olha para os próprios interesses e tentará sempre aceitar a proposta mais alta e rejeitar as mais baixas. Ainda que, naturalmente, a última palavra seja do próprio Haaland.Por outro lado, o Goal adianta ainda ser bastante provável que um eventual negócio conte com algumas variáveis. A começar pelos direitos de formação (a ser pagos ao Molde e Salzburgo), que o Borussia Dortmund tenciona que sejam assumidos pelo emblema comprador. Há ainda o desejo de incluir uma cláusula que permita garantir uma percentagem de uma mais-valia numa futura transferência.Outro dado a ter em conta serão as exigências de Mino Raiola, que serão bem mais baixas do que aquelas que foram reportadas - havia rumores de uma verba em torno dos 100 milhões de euros. E, por fim, o salário. Aí, escreve o Goal, Haaland deverá exigir qualquer coisa como 50 milhões de euros brutos (25M€ limpos).