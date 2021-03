Haaland sem ilusões: «Ainda preciso de muito para chegar ao nível de Messi e Ronaldo»

Erling Braut Haaland tem sido uma 'máquina' de fazer golos e esta temporada já balançou as redes adversárias por 33 vezes em 31 jogos oficiais com a camisola do Borussia Dortmund. Aos 20 anos, o avançado norueguês é um dos craques mais cobiçados do futebol mundial e tudo indica que irá - talvez já no final da época - deixar o clube alemão para reforçar um tubarão europeu.





Apesar dos números impressionantes numa fase tão precoce da carreira, Haaland reconhece que tem muito trabalho pela frente para continuar a evoluir e atingir o topo do futebol mundial. E para já recusa equiparar-se a Cristiano Ronaldo e Messi."Penso apenas em mim, de forma a poder melhorar o meu jogo dia após dia. Não preciso de falar do Messi nem do Ronaldo, que são provavelmente os melhores jogadores da história do futebol. Ainda preciso de muito para chegar ao nível de ambos", afirmou o jovem, em declarações ao jornal norueguês 'Dagbladet'.