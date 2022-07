Haller deixa mensagem aos adeptos do Dortmund: «Mal posso esperar para voltar a jogar»

Sébastien Haller deixou este domingo uma mensagem aos adeptos do Borussia Dortmund, dois dias após o clube realizar o primeiro jogo oficial da nova temporada 2022/23 - num triunfo sobre o Munique 1860, para a Taça da Alemanha. Num vídeo publicado nas redes sociais do clube, o avançado costa-marfinense contratado neste verão ao Ajax desejou "um grande arranque de temporada" a todos os adeptos e companheiros de equipa, assumindo que está desejoso para regressar os relvados e por se estrear em jogos pelo Borussia diante do 'Muro Amarelo'.

"Olá, adeptos do Borussia Dortmund. Como sabem, infelizmente hoje não posso estar convosco. Agradeço o vosso apoio. Mal posso esperar para voltar a jogar diante do nosso 'Muro Amarelo' [Yellow Hall, em português]. Desejo a todos um grande arranque de temporada. Vou assistir aos nossos jogos e desejar o melhor", disse.

Recorde-se que Sébastien Haller foi diagnosticado com um tumor maligno nos testículos no passado dia 18. Desde então, o avançado já foi operado com sucesso e deu início à primeira fase do tratamento.