'Hat-trick' de Füllkrug coloca Borussia Dortmund no 4.º lugar da Bundesliga

Um 'hat-trick' do avançado Niclas Füllkrug permitiu hoje ao Borussia Dortmund somar o terceiro triunfo seguido, na receção ao Bochum (3-1), e subir ao quarto lugar da Liga alemã de futebol.

No Signal Iduna Park, o internacional alemão foi a grande figura do encontro da 19.ª jornada, devido aos três remates certeiros, aos 07, 72 e 90+1 minutos, sendo que, o primeiro e o último, foram apontados da marca do castigo máximo.

O melhor que o Bochum conseguiu fazer foi empatar o desafio, ainda na primeira parte, graças a um golo na própria baliza do defesa Schlotterbeck (45).

No lado anfitrião, o luso Gonçalo Paciência entrou em campo para jogar os últimos 10 minutos.

Assim, o Dortmund aproveitou da melhor maneira o desaire do Leipzig (quinto classificado, com 33 pontos) para subir ao quarto lugar, agora com 36, ficando a um do Estugarda (terceiro), mas longe de Bayer Leverkusen (líder isolado, com 49) e Bayern Munique (segundo, com 47).

Mais cedo, o Union Berlim (17.º), com Diogo Leite a titular na defesa, bateu em casa o lanterna-vermelha Darmstadt (1-0) pela margem mínima, por culpa do tento marcado por Benedict Hollerbach (62).