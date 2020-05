Hummels deve recuperar para o duelo com o Bayern

Mats Hummels, central do Dortmund substituído ao intervalo por precaução devido a um problema num tendão de Aquiles, deve recuperar para a receção ao Bayern. Lucien Favre mantém-se otimista quanto ao restabelecimento do baluarte da defesa. "Não sei se ele pode ou não jogar. Espero que esteja apto na terça-feira", frisa o treinador do Borussia, enquanto Michael Zorc, diretor desportivo, explica: "Mats debate-se há muito com dores num tendão de Aquiles. Estamos esperançados de que vai defrontar o Bayern!" E o que acha Lucien Favre do triunfo? "Desde o início que mostrámos que estávamos ali para ganhar. Os jogos sem público têm uma vantagem. Consigo que os atletas me oiçam. Normalmente, só quem estava mesmo ao meu lado escutava o que eu dizia..."