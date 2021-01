Hummels é jogador do Dortmund mas não poupa elogios ao… Leipzig

É uma daquelas coisas que raramente se vê no futebol atual. Um jogador a elogiar um clube adversário. Mats Hummels, defesa do Borussia Dortmund, fez questão de dirigir palavras ao Leipzig pelo trabalho que está a fazer, nomeadamente o que tem feito nas competições europeias.





"Encanta-me este campeonato e acho que é genial que a Bundesliga tenha neste momento cinco equipas de grande nível nas competições europeias. Os adeptos do Dortmund não vão gostar do que vou dizer, mas sou um admirador do que o Leipzig está a fazer em termos desportivos e da forma como evoluiu o clube. Fez um grande trabalho porque o dinheiro, por si só, não garante nada", afirmou o defesa, ao ‘Bild’.