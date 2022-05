Internacional alemão Nico Schlotterbeck troca Friburgo pelo Borussia Dortmund

O internacional alemão Nico Schlotterbeck vai deixar o Friburgo para representar o Borussia Dortmund até 30 de junho de 2027, informaram esta segunda-feira os dois emblemas da Liga alemã de futebol, que não divulgaram os valores da transferência.

"O Borussia Dortmund, da Bundesliga, contratou o internacional alemão Nico Schlotterbeck (22 anos) para a temporada 2022/23. O defesa-central, de 1,91 metros, está atualmente ao serviço do quarto classificado Friburgo. Schlotterbeck completou hoje os exames médicos em Dortmund e assinou um contrato de trabalho até 30 de junho de 2027", pode ler-se no sítio oficial do Dortmund na Internet.

O jovem defesa central, em declarações reproduzidas pelo Friburgo, deixou claro que apenas vai estar concentrado nos próximos três jogos da Liga alemã, já conquistada pelo Bayern Munique.

"Decidi anunciar a minha transferência para o Dortmund hoje depois de falar com todas as partes envolvidas. Também gostaria de me concentrar totalmente na fase final da temporada e apenas nos próximos três jogos com o Friburgo. Esperamos ter sucesso. Depois disso, estarei ansioso pelo meu tempo em Dortmund", esclareceu Schlotterbeck, que soma duas internacionalizações pela 'mannschaft'.

Schlotterbeck é o segundo central contratado para a época 2022/23 pelo Dortmund, no qual atua a internacional português Raphaël Guerreiro, depois de anunciada a chegada do também germânico Niklas Süle, que deixou o Bayern para assinar um contrato de longa duração.