Jude Bellingham em dúvida para jogo que pode dar o título ao Borussia Dortmund

Jude Bellingham está em dúvida para a receção do Borussia Dortmund ao Mainz (sábado, às 14:30). O atleta não entrou nas contas de Edin Terzic na partida frente ao Augsburgo no sábado e, de acordo com o ‘Bild’, não treinou esta semana, algo que indicia uma possível ausência no jogo que pode dar o título à equipa onde atua o português Raphaël Guerreiro.Depois de uma época marcada pela regularidade, o inglês de 19 anos pode perder aquele que será o mais importante jogo dos últimos anos do clube alemão. Afinal de contas, os aurinegros podem acabar com um jejum de 11 épocas sem vencer a Bundesliga.Caso se confirme a ausência do jogador, a partida disputada frente ao Borussia Monchengladbach pode ter sido a última com a camisola do clube germânico. Recorde-se que a possibilidade do atleta rumar ao Real Madrid no final da temporada é alta.