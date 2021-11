Marco Reus após derrota com o Sporting: «Foi uma noite de merda»

Marco Reus assume que a derrota () diante do Sporting, e consequente eliminação da Liga dos Campeões, será um resultado difícil de digerir para os jogadores, equipa técnica e massa associativa do Borussia Dortmund.Em declarações à DAZN no final do jogo em Lisboa, o capitão dos aurinegros assumiu que a noite em Alvalade "foi uma merda", assumindo que a formação alemã esteve sempre melhor do que leões, até quando esteve em inferioridade numérica em campo após a expulsão de Emre Can."Foi uma noite de merda. Estamos fora. Essa é a verdade. Estivemos no controlo do jogo até ao momento em que sofremos. Era totalmente desnecessário, diria. Deixa-nos um amargo terminar assim. No final desta temporada, ou talvez mais lá para frente, nós vamos discutir estes erros que temos vindo a cometer sucessivamente. A um certo ponto, será difícil posteriormente voltar atrás. Nós até jogámos melhor do que o Sporting quando tivemos em inferioridade numérica. Eles não fizeram nada no jogo e ganharam 3-1. É difícil de aceitar isso", atirou.Já Marco Rose, treinador do Borussia Dortmund, assume que estar em todas as competições no arranque do próximo ano civil era um dos objetivos da equipa. "Uma derrota amarga. Um dos nossos objetivos era estar em todas as três competições no próximo ano. A Liga dos Campeões acabou para nós. É um facto", disse, em declarações citadas pelo jornal alemão 'Bild'.