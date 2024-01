Marco Reus nega “rebelião”

Ponto final nas acusações. Marco Reus, capitão do Borussia Dortmund, garantiu ontem que não existe qualquer “rebelião” do grupo contra o treinador Edin Terzic, como tinha adiantado a imprensa alemã. “Não houve nenhuma tentativa de golpe. Nem da minha parte nem da parte de outros jogadores. Foi difícil ler isso. Deixou-me zangado”, disse o craque alemão que acrescentou: “Não sou do tipo que deixa que as manchetes negativas me afetem, mas esta acusação deixou-me zangado. Para mim, ultrapassou os limites.”