Marco Reus renova com o Borussia Dortmund até 2024

Marco Reus prolongou por um ano o contrato com o Borussia Dortmund, até ao fim da época 2023/24, anunciou esta quinta-feira o líder da Liga alemã. O vínculo de Reus, de 33 anos, terminava no fim da atual temporada, durante a qual marcou seis golos no campeonato (oito em todas as competições), ajudando o Borussia a contrariar a supremacia do Bayern Munique, campeão nos últimos 10 anos e atual segundo classificado, com menos um ponto."Ainda quero dar o melhor de mim a um clube no qual passei metade da minha vida. Não há nada melhor do que marcar golos perante os melhores adeptos do mundo, no estádio mais bonito e celebrar vitórias juntos", justificou o capitão da equipa de Dortmund, na qual alinha o defesa internacional português Raphaël Guerreiro.Reus ingressou no Borussia aos seis anos, tendo integrado as camadas jovens do clube durante mais de uma década. Após passagens por Ahlen e Borussia Mönchengladbach no início da carreira sénior, foi contratado em 2012 pela formação de Dortmund, na qual se manteve nas últimas 11 épocas.