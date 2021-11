Marco Rose destaca "bolas paradas" e elogia Sporting: «Tem uma estrutura clara e não vai ser fácil»

Marco Rose previu um "jogo muito exigente" frente ao Sporting, e não deixou de assinalar os pontos fortes do adversário onde destacou os lances de bola parada."O Sporting tem uma equipa muito forte no seu conjunto. É uma equipa que marca muito golos de bola parada, os médios são muito bons no jogo aéreo, e depois o Pote e o Sarabia nas alas são dois bons jogadores...e depois ainda há o Paulinho no ataque. O Sporting tem uma estrutura clara e não vai ser fácil, mas estamos na Champions por isso será normal termos um jogo muito exigente", afirmou o técnico do Borussia Dortmund, que após um lapso de tradução onde não entendeu o nome de Rúben Amorim, até desafiou o rival para um brinde amanhã: "É muito forte no aspeto organizativo da sua equipa. Tenciono convidá-lo para beber um copo de vinho no final do jogo".O treinador germânico também abordou as ausências de jogadores nucleares como Haaland, Thorgan Hazard e Hummels, e mostrou-se conformado. "Não há nada a fazer, temos de usar quem está", afirmou Marco Rose que ainda avançou com o nome do substituto de Hummels na defesa: "O Zagadou esteve lesionado muito tempo e estamos contentes por ele ter recuperado. Jogou muito bem na Bundesliga. Estamos contentes por poder jogar e confiantes de que vai substituir bem o Hummels".