Marco Rose vai treinar o Borussia Dortmund

Marco Rose vai deixar o Borussia Monchengladbach no final da temporada para assumir o comando técnico do Borussia Dortmund.





"Tivemos muitas reuniões com o Marco para debater o seu futuro mas infelizmente ele decidiu acionar uma cláusula que lhe permite deixar o clube no final da temporada para assinar com o Borussia Dortmund", informou o Borussia Monchengladbach.