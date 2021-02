Marwin Hitz prolonga ligação com Borussia Dortmund até 2023

O guarda-redes suíço Marwin Hitz renovou contrato com o Borussia Dortmund, até 30 de junho de 2023, comunicou esta quinta-feira o atual sexto classificado da primeira liga alemã.

No Dortmund desde a temporada 2018/19, o internacional suíço, de 33 anos, terminava contrato no final da presente época, mas, de acordo com o diretor desportivo Michael Zorc, a renovação é "lógica", por se tratar de um atleta "muito valorizado pelo clube".

O companheiro de equipa do internacional português Raphaël Guerreiro assumiu-se como titular da baliza do Dortmund desde o final de janeiro, altura em que o compatriota Roman Burki se lesionou.

Apesar de estar a viver uma época aquém na Bundesliga, o emblema germânico está bem posicionado para assegurar a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de ter batido o Sevilha (3-2), em Espanha, no desafio da primeira mão.