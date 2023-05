Mats Hummels renova por mais uma temporada com Borussia Dortmund

2024 , es ist noch nicht vorbei pic.twitter.com/Yej5ki3id8 — Mats Hummels (@matshummels) May 24, 2023

Mats Hummels renovou contrato com o Borussia Dortmund. A prolongação do vínculo até 2024 foi anúnciada, esta quarta-feira, pelo clube alemão através das suas redes sociais.Hummels tem sido uma das principais figuras da equipa de Edin Terzic esta época. A experiência do jogador de 34 anos e o estatuto que o mesmo detém dentro do balneário dos aurinegros são traços valorizados pelo clube, e como tal, o conjunto alemão decidiu apostar na permanência do central por mais um ano.O momento da renovação coincide com um dos períodos mais positivos da equipa germânica nos últimos anos, sendo que, depois da vitória frente ao Augsburgo, no passado domingo, está a uma vitória de se consagrar campeã alemã passados 13 anos.