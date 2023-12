Meunier e as regras apertadas na época festiva: «São mil euros de multa por cada 100 gramas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga alemã está em pausa de Inverno até 12 de janeiro, mas o período sem jogos nem treinos não significa que os futebolistas possam cometer excessos durante a época festiva. O Borussia Dortmund, por exemplo, toma medidas bem apertadas para controlar os seus craques, como explica o lateral Thomas Meunier.



"Somos pesados no último treino e seremos pesados quando voltarmos", começou por dizer ao canal belga 'RBTF', avançando que o castigo para quem se descuida é pesado: "A multa de base é de 1.000 euros por cada quilo engordado. Mas a partir de um certo nível passa para 1.000 euros por cada 100 gramas."



Sem revelar o nome do colega, Meunier revela que já houve quem tenha sido castigado. "Houve um jogador que foi multado... em 10 mil euros! O clube prometeu diminuir a multa se ele voltasse ao peso no espaço de uma semana, e ele conseguiu", conta.