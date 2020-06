Meunier é confirmado e adepto do PSG ridiculariza contratação

O internacional belga Thomas Meunier, que alinhava no Paris Saint-Germain, assinou contrato com o Borussia Dortmund até 2024.





O lateral direito, de 28 anos, encerra a ligação ao PSG no final deste mês, depois de quatro temporadas em Paris, onde chegou em 2016, proveniente do Club Brugge, e segue para a Alemanha a custo zero.Mal o negócio foi oficializado um adepto do emblema parisiense não resitiu a 'parabenizar' o Borussia, criando um vídeo com os piores momentos do jogador.