Michael Zorc: «Sporting ainda deve estar a perguntar como é que marcou o primeiro golo»

Michael Zorc, diretor desportivo do Borussia Dortmund, assume que a eliminação da equipa da Liga dos Campeões, após derrota (1-3) diante do Sporting em Alvalade na quinta jornada da fase de grupos, será muito dura para o futuro do clube.





Em declarações aos jornalistas no aeroporto de Lisboa, antes da partida da equipa alemã para Dortmund, Michael Zorc apontou já aos duelos com Wolfsburgo e Bayern Munique para o campeonato, onde o plantel terá de dar uma forte resposta à eliminação. No que toca à Liga Europa, o diretor desportivo dos aurinegros assume que a equipa terá de ir longe na competição para poder compensar os milhões perdidos pelo afastamento da Champions."É um momento de grande amargura para todos nós, temos de ser bastante claros nisso. Falhámos na Liga dos Campeões. Especialmente depois de termos ganho os dois primeiros jogos, é simplesmente fraco. E dói neste momento", começou por dizer Michael Zorc, em declarações citadas pelo 'Kicker'.

"De facto nós até tivemos mais posse de bola durante todo o jogo. O Sporting provavelmente ainda se está a perguntar como é que marcou o primeiro golo. Mas nós até ajudamos. Nós defendemos de forma muito pobre e continuamos a cometer muitos erros individuais que deixam-nos aflitos atrás. Depois não tivemos argumentos para dar a volta ao resultado no final."



Os próximos objetivos da equipa são já na Bundesliga

"Os nossos próximos objetivos estão já aí ao virar da esquina com Wolfsburgo e na Baviera [Bayern Munique], o que não será nada fácil. Eu acredito que a equipa tem agora um dever a cumprir."



Qualificação para os 'oitavos' era obrigatória

"Temos de sobreviver no grupo até ao final. É claro para mim desde há semanas que a equipa não vem a desenvolver o seu melhor futebol. Ainda assim, se olharmos para estas últimas semanas ou até meses, nós tínhamos a obrigação de sobreviver neste grupo. Não conseguimos. É por isso que falhámos. É claro, o Erling Haaland ainda só jogou um jogo na Liga dos Campeões, se formos a analisar. [Sporting] Eles estavam cientes dos objetivos deles, usaram tudo a seu favor e cometeram poucos erros."





"Ainda não vi as imagens. Não posso comentar a expulsão neste momento."



Consequências da eliminação da Champions

"Não existem consequências apenas em termos financeiros, mas também no aspeto desportivo, na imagem do clube, é um passo atrás. Temos de admitir tudo isso. Temos de ir longe na Liga Europa para compensar tudo isto. Caso contrário, é um grande passo atrás."



Ausência de Raphaël Guerreiro no jogo em Alvalade

"Sentiu problemas musculares antes do início da partida. Temos de ver e analisar. Nada fraturado", terminou.