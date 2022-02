Michu: «Falei com o Haaland e acho que não vai continuar no Borussia Dortmund»

Haaland tem brilhado ao serviço do Borussia Dortmund e não faltam clubes interessados. O seu futuro é nesta altura

uma das questões. Michu avançado eternamente recordado pela sua impressionante passagem pelo Swansea entre 2012 e 2014, confidenciou a conversa que teve com o jovem noruguês, com quem troca mensagens habitualmente.



"Tive uma conversa com ele e acho que não vai continuar no Borussia Dortmund. Gostava de vê-lo na liga espanhola. É um jogador que, se não é o melhor avançado da Europa, está muito perto de o ser. Tem uma garra incrível e é um jogador de nível mundial", admitiu à 'Cadena Ser'.



O antigo internacional pela seleção espanhola revelou qual é o desejo de Haaland para o seu futuro. "O que ele está a procurar é uma equipa forte que possa competir pela Liga dos Campeões. Quer uma equipa competitiva. Fiquei com a ideia de que está à procura de um projeto desportivo para muitos anos e disse-me que gosta de Espanha", revelou.



Michu já tinha revelado anteriormente, à 'Cadena Cope', que mantém contacto com a estrela do Borussia Dortmund. "Quando eu era jogador do Swansea, ele mencionava-me nas redes sociais. Percebo olhava para mim e que se podia identificar com o rapaz que estava a jogar bem na Premier League. Falo com ele por mensagens privadas no Instagram", disse o espanhol.