Mino Raiola: «Dortmund não pretende vender Haaland este verão»

Erling Haaland é um dos jogadores mais cobiçados da Europa. O jovem avançado norueguês do Borussia Dortmund tem muitos interessados no seu concurso, mas a sua saída não entra nos planos do clube alemão.





Em declarações ao canal de televisão alemão 'Sport1', Mino Raiola, empresário do camisola '9' dos aurinegros assumiu que o clube já o informou que quer que Erling Haaland continue na equipa na próxima temporada."Michael Zorc [diretor-desportivo do Borussia Dortmund] disse-nos que o Borussia Dortmund não tem a intenção de vender Haaland este verão. Eu respeito a opinião deles, mas isso não quer dizer que eu concorde. Existe uma relação excelente com o Borussia, não existe qualquer tipo de guerra", disse o agente de jogadores italiano.Recorde-se que Erling Haaland leva 33 golos apontados e 10 assistências em 34 golos disputados esta temporada.