Mino Raiola reage à divulgação dos valores das comissões por Haaland

A RAC 1 adiantou que quem quiser contratar Haaland terá de gastar 40 M€... só em comissões. Vinte milhões para Alf-Inge, pai do avançado do Dortmund, e mais vinte para o agente Mino Raiola. O jogador, esse, exige 30 M€ de ordenado por ano... e há ainda a quantia a pagar ao Borussia pelo passe.





Fake news travel quick and far pic.twitter.com/Iifm9JjzM5 — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 4, 2021

Ora, Mino Raiola já reagiu a esta divulgação nas redes sociais com um contundente "fake news" (notícias falsas): "As notícias falsas viajam rápido e longe", escreveu o agente no Twitter.