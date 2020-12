Moukoko torna-se no mais jovem de sempre a marcar na Bundesliga à boleia de Raphaël Guerreiro

Youssoufa Moukoko. Este será um nome que muito dificilmente passará despercebido aos amantes do futebol. Com apenas 16 anos e 28 dias, o jovem avançado do Borussia Dortmund entrou esta sexta-feira para a história da Bundesliga ao marcar - após assistência de Raphaël Guerreiro - um dos golos do encontro que opôs aurinegros e Union Berlin, na 13.ª jornada da prova.





.@Bundesliga_EN | @FCUnion_en 1-1 @BVB | GOLO!



GOLAÇO DO MIÚDO!!! Youssoufa Moukoko torna-se no mais jovem de sempre a marcar na Bundesliga, com apenas 16 anos É tudo teu, craque: https://t.co/0OIORVjMQn #BundesligaELEVEN pic.twitter.com/yxSw91TMZQ — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 18, 2020

Recorde-se que este feito pertencia a Florian Wirtz, jovem criativo do Bayer Leverkusen, que com 17 anos e 34 dias atirou certeiro na derrota (2-4) da sua equipa frente ao Bayern Munique, na 30.ª jornada da última temporada. Nuri Sahin, 17 anos, dois meses e 21 dias, fecha o pódio dos marcadores mais jovens de sempre da Liga alemã de futebol.