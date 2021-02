O pontapé acrobático de Haaland que aumentou vantagem do B. Dortmund frente ao Schalke

Dar espaço a Erling Haaland é sinónimo de estar mais perto de sofrer golo. Que o diga a defesa do Schalke 04, que viu o jovem avançado norueguês do Borussia Dortmund aproveitar o pouco espaço que lhe foi concedido para atirar, com um pontapé acrobático, para o segundo golo dos aurinegros na partida.





Sigao jogo em direto.