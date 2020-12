Os curiosos ídolos de Haaland: Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e... Robin dos Bosques

Erling Haaland é nome de destaque no futebol europeu. O jovem internacional norueguês alinha no Dortmund, mas tem visto o seu nome associado a vários tubarões europeus. Facto é que, ao 'Tuttosport', o pai do avançado não descarta ver o filho em Itália junto a um dos ídolos: Cristiano Ronaldo.





"Erling sempre admirou os jogadores que marcavam muitos golos. Em particular, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Eram os ídolos dele em criança, juntamente com dois personagens de desenhos animados: Holly de 'Holly e Benji' e Robin dos Bosques. Já fomos a Turim ver um Juventus- Inter e o ambiente do estádio impressionou-me muito, foi uma experiência maravilhosa", afirmou Alfie Haaland sublinhando, ainda assim, que o filho "está muito bem em Dortmund"."Ele está muito feliz, mas, no entanto, adora desafios e nunca se sabe o que o futuro reserva no futebol. Veremos…", concluiu.