Pai de Reinier lamenta a pouca utilização do filho no Borussia: «Está a passar-se algo muito estranho»

Reinier foi cedido ao Borussia Dortmund, pelo Real Madrid, em 2020. Contudo, um ano e meio depois do negócio, o jovem brasileiro continua numa situação delicada, com pouco tempo de jogo e incapaz de mostrar o seu futebol quer ao emblema alemão, quer aos merengues que têm o passe do jogador.





Ao contrário de outros jogadores do Real Madrid que passaram pela Bundesliga, como Carvajal ou Achraf Hakimi, o ex-Flamengo está a passar despercebido no clube, a pouco mais de 8 meses do fim do empréstimo. Em declaração ao ‘Goal’, o pai do jovem brasileiro, Mauro Brasilia, afirmou estar descontente com a situação do filho."O Reinier poderia trazer algo mais à equipa através do seu estilo diferente de jogo, muito necessário em algumas partidas. Ele conhece como poucos a ideia de posse de bola, de controlo de jogo. Dá a sensação de que o Dortmund não o entendeu, não se deu conta desta boa opção", explicou Mauro.Além de não estar a ter impacto na equipa alemã, o progenitor de Reinier lamentou que o filho não esteja a aproveitar outras oportunidades em outros grandes clubes da Europa: "Apesar deste pequeno atraso no início da sua carreira profissional na Europa, o Reinier continua a ser um nome de prestígio noutros clubes, também eles grandes", garantiu."O Borussia perde todos os dias a oportunidade de desenvolver e desfrutar de outro jovem talentoso e manter a sua tradição, apesar de o futebolista não ser património seu. Está a passar-se algo muito estranho ali. É uma pena para os dois", concluiu.Recorde-se que Reinier chegou ao Borussia Dortmund no verão de 2020, num negócio de empréstimo de dois anos. Desde que assinou pelo clube alemão jovem de 19 anos jogou um total de 405 minutos em 25 partidas. Entretanto passaram três treinadores pelo clube (Lucien Favre, Edin Terzic e Marc Rose) e o brasileiro continua sem convencer, tendo apontado apenas um golo em todo o tempo de clube. Aquele que era visto como uma jovem promessa do Real Madrid, semelhante a Vinicius Jr. e a Rodrygo, é agora um jogador pelo qual os merengues pagaram 30 milhões de euros ao Flamengo e que voltará à capital espanhola sem qualquer experiência adquirida.