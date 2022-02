«Para Haaland se tornar um jogador de classe mundial tem de estar constantemente a jogar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jens Lehmann, antigo guarda-redes alemão, explica que Erling Haaland precisa de melhorar a sua condição física para se tornar um jogador de classe mundial. Na opinião do germânico, as constantes lesões do norueguês podem afetar a sua carreira a longo prazo."Uma coisa é certa: só és um futebolista de classe mundial se estiveres constantemente a jogar. É aí que ele precisa de melhorar. Jogadores como Messi, Lahm, Cristiano Ronaldo ou Lewandowski jogaram praticamente todos os jogos ao longo de 10 anos. Se eu fosse um jovem hoje em dia, era para eles que eu olhava como ídolos", afirmou ao 'Bild'.Recorde-se que desde que chegou ao Borussia Dortmund, em 2020, Haaland falhou um total de 24 jogos. Lewandowski, em termo de comparação, não esteve presente em 23 duelos pelo Bayern desde 2014.