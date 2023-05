Raphaël Guerreiro despede-se do Dortmund: «Nunca vou esquecer a sensação de jogar por este clube»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Guerreiro Raphael (@raphaelguerreiro14)

Raphaël Guerreiro recorreu este domingo às redes sociais para se despedir do Borussia Dortmund, depois de passar sete anos ao serviço do 'submarino amarelo'. Numa longa mensagem deixada no Instagram, o internacional português - que termina contrato - garante que nunca vai "esquecer a sensação de jogar" pelo clube."Depois de sete anos incríveis, está na hora de me despedir de todos vocês com muita tristeza. As memórias que fiz aqui ensinaram-me muito sobre mim em campo, mas também me ajudaram a saber o que realmente amo no futebol.Fui aprendendo e melhorando e nunca vou esquecer o amor que recebi dos adeptos e dos meus companheiros durante estes sete anos. Tive a oportunidade de jogar com jogadores fantásticos!Esta despedida é, obviamente, a mais dura da minha carreira, pela emoção que senti ao jogar neste estádio maravilhoso.Confiem em mim: nunca vou esquecer a sensação de jogar por este clube e de defender as cores do Borussia Dortmund! Obrigado!".