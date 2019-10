Raphaël Guerreiro ultima acordo de renovação até 2023

Raphaël Guerreiro vai renovar contrato com o Borussia Dortmund por três temporadas, até 2023, de acordo com a publicação alemã ' Ruhr Nachrichten', estando o entendimento entre as partes muito perto de ser selado.





Michael Zorc, diretor desportivo do Dortmund, anunciou em setembro que o lateral-esquerdo, de 25 anos, tinha aceite renovar contrato. "Continuámos as conversações nas últimas semanas. Faltam alguns detalhes para clarificar mas tenho a certeza que chegaremos a acordo", garantiu o dirigente alemão.A apresentação oficial do novo vínculo contratual ainda não foi anunciada, colocando um ponto final nos rumores que apontavam o internacional português - 35 internacionalizações, dois golos - como estando a forçar a saída do gigante germânico.