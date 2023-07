Sabitzer troca Bayern pelo Dortmund e assina até 2027

O médio austríaco Marcel Sabitzer deixou o Bayern Munique e assinou pelo rival Borussia Dortmund até 2027, anunciaram esta segunda-feira os dois clubes da Bundesliga, que não revelaram os valores envolvidos no acordo.

"O Borussia Dortmund reforçou a zona central do meio-campo com Marcel Sabitzer, que jogava no Bayern Munique. O austríaco de 29 anos já completou os exames médicos e assinou um contrato válido até 30 de junho de 2027", refere o Dortmund em comunicado.

Sabitzer chegou ao Bayern Munique em 2021/22, proveniente do Leipzig, e na época passada acabou por jogar parte da temporada nos ingleses do Manchester United, por empréstimo. Antes de chegar ao futebol alemão, o médio representou o Admira Wacker, Rapid Viena e Salzburgo na Áustria.

"Estou ansioso por me juntar à equipa. Falei com os responsáveis do Dortmund e transmitiram-me a ambição do clube para os próximos anos. Quero fazer a minha parte para assegurar que o clube atinge os seus objetivos", disse o futebolista.