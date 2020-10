Schalke pede desculpa por insultos racistas a Moukoko

Youssofa Moukoko foi, uma vez mais, o protagonista do triunfo do Borussia Dortmund no terreno do Schalke, ao apontar um hat trick no triunfo por 3-2, no escalão de sub-19. Foi aliás o terceiro nos últimos... três jogos para o avançado alemão de 15 anos. Mas o atacante não se livrou de ouvir insultos racistas durante a partida, o que motivou por parte dos responsáveis da equipa da casa um pedido de desculpas nas redes sociais.





We can only apologise for the behaviour of some of our fans towards Youssoufa #Moukoko at today's U19s match. Derby emotions aside, we completely condemn and oppose such insults.



We and @s04fanbelange will take the necessary measures. #NoToRacism #S04 @knappenschmiede pic.twitter.com/DoUOrUOcSV — FC Schalke 04 (@s04_en) October 18, 2020

Segundo relatou a revista alemã 'Kicker', alguns adeptos do Schalke terão dirigido insultos racistas a Moukoko este domingo após o terceiro golo apontado, num disparo de fora da área aos 63 minutos.



"Só podemos pedir desculpa pelo comportamento de alguns dos nossos adeptos para com Youssoufa Moukoko na partida de sub-19. Deixando de lado as emoções de um dérbi, condenamos completamente e opomo-nos a estes insultos. Vamos tomar as medidas necessárias", comunicaram os responsáveis do Schalke.