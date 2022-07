Sébastien Haller após diagnóstico de cancro: «Focado na minha recuperação»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Se´bastien Haller (@sebastien.haller)

Sébastien Haller agradeceu nas redes sociais as mensagens que tem recedido, depois de ontem ter sido noticiado que o jogador, de 28 anos, sofre de um tumor nos testículos."Obrigado a todos pelas várias mensagens de apoio e afeto recebidas desde o anúncio de ontem. A minha família e eu agradecemos. Agora vou estar focado na minha recuperação para voltar mais forte", escreveu o avançado do Borussia Dortmund.Noutra mensagem acrescentou: "Quero agradecer-vos do fundo do coração pelas numerosas e calorosas mensagens que recebi, fiquei muito sensibilizado por ver estas belas reações e tenho mesmo a impressão que não merecia tanto. Mas sei que graças a vocês tudo não passará de mais uma prova no nosso caminho. Vemo-nos em breve para celebrar as próximas vitórias."O Borussia Dortmund, recorde-se, contratou o costa-marfinense este verão ao Ajax.