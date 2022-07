Sébastien Haller diagnosticado com tumor nos testículos

Sébastien Haller, avançado costa-marfinense que o Borussia Dortmund contratou ao Ajax, foi esta segunda-feira diagnosticado com um tumor nos testículos. A informação foi revelada hoje, através de um comunicado feito pelo clube no site e nas redes sociais, que contou com uma mensagem do diretor-desportivo dos aurinegros, Sebastian Kehl. "Esta notícia deixou tanto o Haller como a todos nós em choque. O clube deseja ao Sébastien uma ótima recuperação e um regresso o mais rapidamente possível. Vamos fazer de tudo para certificarmo-nos que receberá o melhor tratamento possível", disse.



O mesmo comunicado informa ainda que o jogador, de 28 anos, foi obrigado a abandonar o estágio de pré-temporada da equipa em Ragaz, na Suíça, tendo viajado novamente para Dortmund onde iniciará a recuperação.





Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt.



Gute Besserung, @HallerSeb!



