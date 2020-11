Tem 15 anos e promete enlouquecer a Europa: Dortmund já lhe paga 6.700 euros por semana

Youssoufa Moukoko, jovem estrela do Borussia Dortmund, tem apenas 15 anos e parece estar destinado ao sucesso. Já tem uma camisola reservada, com o número 18, na equipa principal da formação alemã e pode estrear-se já no próximo sábado, um dia depois de completar os 16 anos, a idade mínima exigida pelos regulamentos.





O 'The Sun' conta que os rendimentos do jovem jogador progridem à mesma velocidade da sua carreira. Conta o jornal inglês que o jogador, nascido nos Camarões mas com nacionalidade alemã, recebe do Borussia Dortmund 6.700 euros por semana, um valor que pode aumentar substancialmente quando assinar o seu primeiro contrato profissional.E as marcas também o rondam e foi a Nike quem assinou contrato com o jogador, cujo valor total ronda os 10 milhões de euros. Isto sem se estrear na equipa principal do Dortmund...Moukoko tem jogado pela equipa de sub-19 e em quatro jogos marcou 13 golos.